Mercato PSG, Barça : Terrible confidence sur l’avenir de Neymar !

Dans une récente interview accordée à France Football, Neymar a laissé entendre qu’il pourrait finalement s’inscrire dans la durée avec le PSG, après sa tentative avortée de retourner au Barça l’été dernier. Mais d’après une journaliste brésilienne, le joueur parisien aurait d’autres idées derrière la tête en ce qui concerne son avenir.

Neymar, simple discours pour calmer les rumeurs sur son avenir ?

« Pourquoi vouloir partir d'ici ? J'ai encore deux ans de contrat, l'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Et ma priorité, c'est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine », confiait Neymar, affichant ainsi la possibilité pour lui de rester encore au PSG alors que plusieurs sources locales et étrangères l’annoncent régulièrement au FC Barcelone l’été prochain. Un discours de façade afin de mieux peaufiner son retour au Barça ?

Négociations à venir entre le PSG et le Barça ?

Adriana Brandao, journaliste à Radio France Internationale, assure dans son livre « Les Brésiliens à Paris au fil des siècles et des arrondissements » que l’international brésilien de 27 ans nourrit toujours l’ambition de retourner en Catalogne l’été prochain.

« Neymar est l'exception qui confirme la règle. Il ne voudrait pas être là. Il voulait augmenter son aura, servir son image en passant par la France. Mais il veut désormais rentrer en Espagne », a expliqué la journaliste dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Poursuivant, Adriana Brandao avoue que Neymar « est un peu mystique et il pense que Paris ne lui a pas porté chance », a-t-elle ajouté. Malgré un contrat courant jusqu’en 2022, Neymar pourrait donc faire ses valises et quitter le PSG à l’issue de la saison en cours.

Affaire à suivre donc…