LOSC - Mercato : Un ex-international Espoirs pour remplacer Soumaré ?

Prêt semble-t-il à céder sa pépite Boubakary Soumaré à un cador européen dès le mois de janvier, le LOSC aurait d'ores et déjà identifié son possible successeur au milieu de terrain.

Le départ de Soumaré devrait être compensé par les dirigeants du LOSC

Le début de saison canon et le potentiel de Boubakary Soumaré ne laissant pas les grands clubs européens - notamment Tottenham, Naples et Manchester United - insensibles, le LOSC s'est mis en tête de vendre le milieu de terrain de 20 ans lors du mercato hivernal, et ce pour un montant compris entre 50 et 60 millions d'euros.

Une somme rondelette qui permettrait sans mal aux dirigeants nordistes de trouver un successeur à l'international Espoirs, l'exil de celui-ci s'ajoutant à coup sûr au départ du Brésilien Thiago Maia, ignoré par Christophe Galtier depuis le début de la saison.

C'est ainsi que le Daily Record a récemment affirmé que le LOSC aurait observé à plusieurs reprises le Français Olivier Ntcham (23 ans), joueur du Celtic Glasgow depuis l'été 2017, et notamment lors de la victoire contre le Stade Rennais (3-1) en Ligue Europa le 28 novembre dernier.

Très utilisé par Brendan Rodgers à l'époque où celui-ci était l'entraîneur du club écossais, le puissant milieu relayeur ou offensif joue un peu moins cette saison (10 titularisations en Championnat et 2 en Europa League) mais reste tout de même une valeur sûre de l'octuple champion d'Ecosse en titre.

Présent à l'Euro Espoirs cet été avec les Bleuets de Sylvain Ripoll, Ntcham avait déjà été dans le viseur d'un club français cet été, en l'occurrence l'OM, sans que la piste ne soit toutefois approfondie par les dirigeants olympiens.

Reste à voir si ceux du LOSC iront jusqu'au bout de leurs intentions vis-à-vis du natif de Longjumeau...