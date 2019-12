Ex-OM : Benjamin Mendy moqué sur les réseaux sociaux

Quand on est ancien joueur de l’ OM et qu’on évolue désormais avec Manchester City, l’erreur n’est pas permise. Benjamin Mendy, ancien latéral gauche de l’ Olympique de Marseille, vient de l’apprendre à ses dépens lors du match entre les Citizens et les Wolves (2-3).

Ex-OM : Benjamin Mendy raillé pour une grosse bourde

En Angleterre, la Premier League ne s’arrête pas pendant la trêve hivernale : c’est le fameux Boxing Day. C’était la 19e journée hier vendredi. Parmi les matches au programme, il y avait Manchester City - Wolverhampton (2-3).

Sans aucun doute, les observateurs étaient plus nombreux à croire que les Citizens de Pep Guardiola l’emporteraient. Et en effet, ce pronostic semblait justifié alors que les Skyblues menaient 2-0. A ce moment-là, les plus sceptiques ont pu croire que c’en était fait de Wolverhampton.

Mais c’était sans compter avec la détermination des Wolves qui ne voulaient pas se laisser faire. A 2-1, l’espoir est né chez ses Wolves. A 2-2, c’était déjà extraordinaire. Mieux, l’espoir a changé de camp.

Mais pour Wolverhampton, ce n’était manifestement pas suffisant. Et c’est là qu’Adam Traoré allait particulièrement se signaler. Se jouant du latéral gauche de Manchester City, par ailleurs ex-défenseur de l’ OM, Benjamin Mendy qui voulait protéger un ballon aux abords de la surface de réparation, Adama Traoré a inscrit le but victorieux des Wolves.

Mal en a pris à l’ancien de l’ OM de s’être fait bouger. Il n’en fallait pas plus pour que les internautes en fassent leur cible de railleries. Les réseaux sociaux sont présentement envahis par les images de l’ex-défenseur de l’ OM se faisant ridiculiser par le Wolve.

Avis aux anciens défenseurs de l’ Olympique de Marseille évoluant actuellement dans d’autres clubs…