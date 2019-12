Mercato PSG : Leonardo a mis son véto pour un ancien de Ligue 1.

Contrairement à Thomas Tuchel, Leonardo estime nécessaire l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain au PSG lors du prochain mercato de janvier. Mais aux dernières nouvelles, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait refusé d’entériner une signature prestigieuse ces dernières semaines.

Leonardo pas vraiment fan de Miralem Pjanic ?

Toujours à la recherche de renforts au milieu de terrain, Leonardo scrute plusieurs horizons depuis des mois. Si les noms de Sandro Tonali (Brescia), Emre Can (Juventus Turin), Allan (Naples) et bien d’autres joueurs étrangers sont régulièrement cités, le directeur sportif du PSG serait aussi sur les traces d’anciennes pistes de son prédécesseur Antero Henrique.

Il faut dire que selon le Corriere della Serra, l’avenir de Miralem Pjanic serait totalement remis en question du côté de la Juventus Turin. Une réunion aurait même eu lieu entre les dirigeants de la formation italienne et les représentants de l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais.

Fabio Paratici, le patron du recrutement des Bianconeri, auraient notamment suggéré au clan du joueur de 29 ans de lui trouver un nouveau point de chute, Maurizio Sarri ne comptant pas se séparer de Blaise Matuidi. Désireux de s’offrir les services d’un nouvel élément à ce poste, le PSG aurait été approché en vue d’un transfert de Miralem Pjanic cet hiver. Mais Leonardo aurait mis son véto sur ce dossier.

Miralem Pjanic trop cher pour le PSG ?

En effet, d’après les renseignements recueillis par le portail Le 10 Sport, des négociations auraient eu lieu entre la direction parisienne et des représentants de l’international bosnien il y a plusieurs semaines déjà. Si l’intérêt des Rouges et Bleus pour l’ancien pensionnaire du FC Metz est bien réel, Leonardo ne souhaiterait pas aller plus loin sur cette piste.

Le média sportif explique que le Brésilien aurait d’autres priorités pour renforcer le PSG, notamment Lucas Paqueta (AC Milan), Allan (Naples), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et Sandro Tonali (Brescia).

Par ailleurs, le coût de Pjanic aurait pu aussi justifier le refus du PSG puisque la Juve réclamerait au moins 100 millions d’euros pour son joueur.