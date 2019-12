OM Mercato : Les clés du recrutement remises à Zubizarreta ?

Longtemps plombé par la présence de l’ancien entraîneur de l’ OM Rudi Garcia qui lui marchait sur les platebandes, Andoni Zubizarreta n'assumait pas son rôle de directeur sportif. Le technicien français désormais parti, l’Espagnol a véritablement pris les clés du recrutement de l’ Olympique de Marseille, comme l’a montré le mercato estival.

OM : Andoni Zubizarreta plombé par Rudi Garcia ?

Andoni Zubizarreta vient de loin, lui qui n’était directeur sportif de l’ OM que de nom sous Rudi Garcia. En effet, la presse s’était faite l’écho de profonds désaccords entre le responsable espagnol et le technicien français, alors aux leviers de commande du banc marseillais. Mais les deux hommes avaient été suffisamment habiles pour ne pas laisser éclater leurs désaccords au grand jour.

Maintenant que Rudi Garcia n’est plus l’entraîneur de l’ OM, les langues se délient. Selon les confidences de Jean Charles de Bono, consultant de footballclubdemarseille, Andoni Zubizarreta « ne pouvait rien faire » du temps de Rudi Garcia (octobre 2016-mai 2019). Car « à chaque fois qu’il proposait un joueur, c’était un refus ».

OM : Andoni Zubizarreta reprend la main

Rudi Garcia a été débarqué de son poste d’entraîneur de l’ OM en fin de saison dernière. Le plus grand bénéficiaire du départ du technicien français, c’est Andoni Zubizarreta. Pour la simple et bonne raison que, maintenant, « quand il propose, avec peu de moyens, ça discute, ça échange, c’est déjà important ».

En plus, l’ancien Barcelonais semble avoir toute latitude de choisir les cibles de l’ Olympique de Marseille. Et il faut croire que les choix qu’il a faits lors du mercato estival sont vraiment payants. Car « au-delà de ramener de bonnes recrues à l’OM, ce qu’il étudie, c’est la mentalité, l’état d’esprit du joueur, ça aussi c’est très important ». Comme « on l’a bien vu avec Alvaro, Rongier et Benedetto », recrutés cet été.

C’est tout à l’honneur d’Andoni Zubizarreta.