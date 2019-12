RC Lens - Mercato : Guillaume Gillet fait le point sur son avenir

Capitaine du RC Lens, actuellement en pôle position pour être promu en Ligue 1 à la fin de la saison, Guillaume Gillet sera en fin de contrat en juin 2020. Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain belge s'est montré relativement clair dans ses propos.

Guillaume Gillet et sa promesse faite à son club de coeur

À 35 ans, l'expérimenté Guillaume Gillet pourrait s'offrir l'un des derniers grands bonheurs de sa carrière en cas de montée en Ligue 1 avec le RC Lens - dont il est le capitaine - à l'issue de cette saison 2019-2020.

Même si les choses semblent bien parties au vu de la position de leader occupée par les Sang et Or après 19 journées et la qualité de l'effectif dont dispose l'entraîneur Philippe Montanier, rien n'est cependant acquis et les Artésiens devront se battre jusqu'au mois de mai pour retrouver l'élite.

Totalement impliqué dans le projet lensois depuis son arrivée en provenance de l'Olympiakos il y a un an et demi et joueur essentiel sur le terrain et dans le vestiaire, Guillaume Gillet sera toutefois en fin de contrat dans six mois.

Une situation qui pose inévitablement des questions au sujet de l'avenir de l'international belge (22 sélections, 1 but), celui-ci ayant souvent laissé entendre qu'il souhaitait terminer sa carrière dans le club de ses débuts, le Royal Football Club de Liège, actuellement en troisième division.

"J'aurais dû attendre quelques années avant de dire ça. C'est le coeur qui parle et ce ne sont pas des paroles en l'air. J'ai vraiment l'intention un jour de porter de nouveau le maillot Sang et Marine, mais je me rends compte aussi que les années passent très vite. Je suis bien occupé avec Lens, et si on monte en Ligue 1, mon intention sera claire, elle sera de pouvoir rester ici et de retrouver l'élite. Je me sens encore capable de jouer à ce niveau-là, mon corps et ma tête sont en pleine forme", a affirmé avec force l'ancien du SC Bastia et du FC Nantes au micro de RTC Télé-Liège.

Reste maintenant à savoir si les dirigeants lensois l'entendent également de cette oreille...