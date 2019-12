OM, OL, Rennes Mercato : Le choix d’Olivier Giroud déjà connu ?

A six mois de la fin de son contrat, Olivier Giroud va quitter Chelsea FC en janvier pour aller chercher du temps de jeu sous d’autres cieux. Annoncé un peu partout en Europe, notamment à l’OM, l’OL et au Stade Rennais, l’attaquant français a été conseillé sur le meilleur choix possible pour la suite de sa carrière.

Olivier Giroud poussé vers la Ligue 1 ?

Pas dans les plans de Frank Lampard, Olivier Giroud va quitter Chelsea cet hiver. Cité dans le viseur de plusieurs écuries de Ligue 1, l’ancien avant-centre de Montpellier HSC aurait tout intérêt à revenir se relancer en France. Présent sur les antennes de RMC Sport, Frédéric Piquionne, l’ancien buteur de l’AS Monaco, l’ASSE et de l’OL notamment, conseille vivement à l’international français de 33 ans de rejoindre les rangs de l’équipe menée par Rudi Garcia.

Lyon, le meilleur choix pour Olivier Giroud ?

Frédéric Piquionne, l'Olympique Lyonnais est la meilleure option en France pour le joueur de Chelsea, Rudi Garcia souhaitant ardemment son arrivée. « Je signe à Lyon parce que l’entraîneur me veut. Donc cela veut dire qu’il va me faire jouer », a lancé Frédéric Piquionne au micro de la radio sportive avant d’ajouter : « Je signe parce que l’OL est en huitièmes de finale de la Ligue des champions, et donc ils auront besoin d’un renfort. Et surtout je suis en vision de l’Euro et d’atteindre mes objectifs avec l’équipe de France. »

Annoncé également proche de l’Inter Milan, Giroud ne doit surtout pas faire l’erreur d’aller chez les Nerazzuri « parce qu’il y a du monde devant, Lukaku et l’Argentin (ndlr Lautaro Martinez). Giroud serait le troisième attaquant, donc un temps de jeu assez pauvre. » Si les Glasgow Rangers souhaitent aussi récupérer le Champion du monde 2018, Piquionne estime que « c’est mieux de rester en Ligue 1 » que d’aller dans le championnat écossais.

Reste désormais à savoir quel choix l’ancien joueur d’Arsenal fera pour la suite de sa carrière.