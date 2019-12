OL Mercato : ça grouille de monde autour de l'Olympique Lyonnais

L’ OL est parti pour animer le mercato hivernal, vu des blessés, mais aussi la méforme de certains joueurs, lors de la première moitié de la saison. Et les noms de nombreux joueurs sont associés au club ligérien, à quelques jours de l'ouverture officielle du marché.

Juninho et Aulas veulent des renforts à l' OL, Garcia pas intéressé !

À part Izzy Christiansen de l’équipe féminine qui s’est engagée avec Everton, après avoir été libérée de ses six derniers mois de contrat, l’ OL n’a toujours pas enregistré de mouvement chez les hommes. Jean-Michel Aulas et Juninho ont pourtant exprimé le besoin de renforcer l’équipe de Rudi Garcia, qui lui, souhaite poursuivre « avec son effectif actuel » en 2020.

Le Directeur sportif a annoncé un renfort par compartiment, plus précisément un défenseur supplémentaire, un milieu de terrain « expérimenté et capable de bouger le vestiaire » et un attaquant pour remplacer Memphis Depay blessé et indisponible pour toute la saison. Le président a confirmé la tendance pour cet hiver.

« Nous avons envie de trouver des joueurs capables de compléter l’effectif… », a admis le patron de l’ OL, tout en évoquant la possibilité de faire confiance à « certains jeunes de l’académie », notamment Melvin Bard (arrière gauche de 19 ans), Maxence Caqueret (milieu de terrain de 19 ans), Amine Gouiri (attaquant de 19 ans) ou Rayan Cherki (attaquant de 16 ans) qui côtoient le groupe professionnel.

« C’est un sujet complexe. Nous avons des choix à faire…», a précisé Jean-Michel Aulas sur olweb. Et parlant de choix à faire, le club rhodanien a un large éventail pour le faire. En effet, plusieurs noms de potentiels renforts circulent déjà entre Rhône et Saône.

Les Tricolores Giroud, Gameiro, Rabiot, Lemar, Nzonzi, Digne..., mais aussi des étrangers dans le viseur.

Outre Olivier Giroud qui privilégie un retour en Ligue 1, afin de se relancer pour être sélectionné pour l’Euro 2020, les recruteurs lyonnais ont également des internationaux Tricolores dans le viseur. Sur le plan offensif, il y a Thomas Lemar (Atletico Madrid), mais aussi Kevin Gameiro (FC Valence) qui sont espérés à Lyon. Cependant, le premier a clairement douché l’intérêt de l’ OL, en exprimant son désir de poursuivre avec le club madrilène, malgré son faible temps de jeu.

Quant au deuxième, son club est d’accord pour le laisser filer, à un an et demi de la fin de son contrat, mais lui cherche d’abord un remplaçant. Et le club Che aurait une pépite du Barça, notamment Abel Ruiz (20 ans). Ce dernier n’est autre qu’un ancien pensionnaire du centre de formation de Valence (2008-2012), avant son départ à La Masia. Steven Nzonzi (AS Rome), Adrien Rabiot (Juventus) et Lucas Digne (Everton) sont aussi dans la ligne de mire de Lyon.

Et ce n’est pas tout pour les pistes menant vers des étrangers. Amine Younes (Naples) est également envoyé sur les tablettes de Juninho. En manque de temps de jeu, l'international allemand a été proposé aux Lyonnais. Julian Draxler du PSG, Javier Pastore (AS Rome), Alessandro Florenzi (AS Roma) et Ezequiel Garay (FC Valence) ont également leur nom coché dans la capitale des Gaules.

Le dernier est une vieille piste de Florian Maurice, le patron de la cellule recrutement de l’ OL. Il s’agit d’un défenseur central dont le bail avec Valence prend fin dans six mois, soit le 30 juin 2020. Néanmoins, le quotidien AS croit savoir que les Merengots envisagent d’offrir une prolongation à l’international argentin de 33 ans.

Une pépite de Ligue 1 également intéresse l' OL.

En plus de ces grands noms, la rumeur du pré-mercato fait écho d’un intérêt de l’Olympique Lyonnais pour une pépite du Stade de Reims, notamment Hassane Kamara. Il serait pisté pour prendre la place de Youssouf Koné ou encore Fernando Marçal blessés.

Il faut rappeler que Lyon est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, et affrontera la Juventus. Mais Rudi Garcia ne peut plus compter sur deux joueurs qui ont brillé lors de la phase aller, notamment Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Victimes d'une ruprute du ligament croisé antérieur au genou, ils sont forfaits pour le reste de la saison.