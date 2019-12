FC Barcelone : Arturo Vidal justifie sa plainte contre son club

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Arturo Vidal a entamé une procédure judiciaire contre le club catalan pour bonus non payé. Et l’international chilien s’est exprimé sur cette plainte.

Arturo Vidal réagit à la plainte déposée contre le Barça.

En difficulté au FC Barcelone où il est très peu utilisé Ernesto Valverde, Arturo Vidal n’exclut plus un départ du club catalan dès cet hiver. L’international chilien pourrait aller chercher plus de temps de jeu sous d’autres cieux, d’autant plus que l’Inter Milan s'activerait en coulisse pour l’accueillir.

Mais avant de mettre les voiles, Arturo Vidal doit régler un souci financier avec le FC Barcelone. Il exige au club catalan le paiement d’une prime estimée à 2, 4 millions d’euros. Il a déposé une plainte auprès de la Ligue espagnole et auprès du syndicat des joueurs afin d’obtenir gain de cause. Une nouvelle qui s’est répandue comme une trainée de poudre en Espagne. Et le principal concerné s’est exprimé sur affaire.

Dans des propos rapportés par ADN, Arturo Vidal a fait savoir qu’il n’est pas responsable de cette plainte, mais c’est son avocat et représentant « qui s’occupent de ce genre de chose, des récompenses et autres… »

Poursuivant, l’ancien Bavarois « trouve injuste que cette somme manque », mais estime que ce conflit financier est « un problème étranger à ce que nous vivons aujourd’hui au sein du club ». Et concernant son avenir, Arturo Vidal assure qu’il en reparlera avec sa direction « une fois de retour en Espagne ».

Pour le moment, l’ancien Bavarois profite de ses vacances au Chili.