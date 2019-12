ASSE Mercato : Une piste surprise de Claude Puel dévoilée !

Claude Puel souhaite certes renforcer son équipe cet hiver, mais il est conscient que l’ ASSE n’a pas les moyens pour. Du coup, il a trouvé une idée astucieuse pour recruter.

Claude Puel songe à un recrutement intelligent !

Les joueurs à disposition de Claude Puel n’ont pas été choisis par ce dernier. Et il a été déçu par certains, lors de la phase aller. Nommé entraineur et manager général de l’ ASSE, le 4 octobre 2019, en remplacement de Ghislain Printant, il a fait avait réussi à sortir l’équipe de la zone de relégation (19e place) et l’avait hissé à la 4e place à l'issue de la 13e journée.

Mais les blessures, l’irrégularité et la méforme combinées de certains joueurs ont entrainé la chute progressive des Verts. Ces derniers ont bouclé la phase aller du championnat à la 14e place, avec 25 points, pour 22 buts inscrits et 29 encaissés, en 19 journées.

Un bilan médiocre que Claude Puel a mis sur le compte des nombreuses blessures. « Le bilan est forcément altéré par beaucoup de blessures. On n'avait pas assez d'essence. Avoir 25 points à la trêve est bien évidemment insuffisant. On ne peut pas se permettre de regarder trop loin », a-t-il noté.

Pour revenir au mercato, il faut rappeler que le nouveau patron du staff technique de l’ OL a annoncé un dégraissage cet hiver. Il estime que l’effectif de 32 joueurs professionnels est pléthorique, surtout que l’ ASSE est éliminée de la Ligue Europa.

L’objectif étant de se séparer des joueurs indésirables, en manque de temps de jeu, et des flops, notamment Loïs Diony, Assane Diousse, Léo Lacroix, Nelson Sissoko ou encore Robert Beric. Ce n’est qu’une fois les places libérées, que les Verts pourront recruter de nouveaux joueurs désirés par Claude Puel.

Toutefois, ce dernier ne se voile pas la face. « Le club n'a pas la surface financière pour faire des investissements. Il n'y aura pas de renfort. Notre mercato, ce sera le retour des blessés. Nous avons déjà un effectif conséquent », avait-il lâché en conférence de presse.

Kleyveens Hérelle, premier renfort de l' ASSE cet hiver ?

Malgré tout, le successeur de Ghislain Printant aurait sa petite idée pour recruter à moindre coût, en janvier. Il aurait en effet des vues sur des joueurs de divisions inférieures. D’après Le 10 Sport, le technicien de l’AS Saint-Étienne aurait soumis Kleyveens Hérelle à l'essai, ces dernières semaines.

Il s’agit d’un attaquant de 25 ans qui évolue en National 1, sous les couleurs de l’Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel. La source croit savoir que les Verts n’ont pas encore pris de décision pour le joueur testé, mais « les retours seraient plutôt bons ».

Rappelons que l’ ASSE avait fait un recrutement intelligent l’été dernier, en récupérant Harold Moukoudi et Nelson Alpha Sissoko gratuitement. Le premier est d’ailleurs courtisé par un club anglais, prêt à mettre 15 M€ sur le défenseur central de 22 ans, d’après L’Équipe.

Les Stéphanois ont aussi fait une bonne affaire avec Zaydou Youssouf, acheté à 2 M€ à Bordeaux et qui est la révélation stéphanoise de la manche aller. Il faut dire que le milieu de terrain de 20 ans pourrait rapporter une grosse plus-value au club ligérien en cas de transfert.