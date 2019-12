OM Mercato : Le successeur idéal de Mandanda déniché ?

Il a beau retrouver son meilleur niveau cette saison, Steve Mandanda prend de l’âge. D’où la question de sa succession. Un cas de figure bien compris par les recruteurs de l’ OM. A cet effet, les dirigeants de l’ Olympique de Marseille auraient jeté leur dévolu sur un gardien déniché en Suisse.

OM : un gardien venu de Suisse pour succéder à Steve Mandanda ?

A 34 ans bien comptés, Steve Mandanda est l’inamovible gardien de l’ OM. Un portier dont tout le monde salue le retour au meilleur niveau après une saison dernière compliquée.

Ce qui ne devrait pour autant pas empêcher les recruteurs marseillais de viser un autre gardien pour préparer la succession de l’ancien Havrais. Et ce d’autant que Yohann Pelé, étant plus âgé que lui de 2 ans, ne pourrait pas lui succéder.

L’ OM aurait donc mis la main sur un gardien de 25 ans. Il s'agirait de Jonas Omlin, dernier rempart du FC Bâle en Suisse. Selon le média local Telebasel.ch, les recruteurs olympiens sont déterminés à boucler l’affaire en fin de saison. Une opération d’autant possible que le FC Bâle devrait accorder un bon de sortie au portier l'été prochain.

L’ OM confronté à une concurrence massive pour Jonas Omlin ?

Mais comme toujours, il fallait s’attendre à de la concurrence. Et en l’occurence, elle est pléthorique. Séduits par le talent de Jonas Omlin lors de ses 26 apparitions cette saison (17 en championnat et 9 en coupe d’Europe), l'Atalanta Bergame, Schalke 04 et Arsenal voudraient également l’attirer en fin de saison.

Rendez-vous est donc pris en fin de saison pour voir qui des recruteurs de l’ Olympique de Marseille, de l'Atalanta Bergame, de Schalke 04 ou d’Arsenal parviendraient à écourter le contrat de Jonas Omlin, valable jusqu’en 2022.