Real Madrid Mercato : Zidane oublie Pogba, les raisons

Désireux de quitter Manchester United, Paul Pogba est régulièrement associé au Real Madrid. Mais Zinedine Zidane aurait abandonné l’idée de recruter le Français pour des raisons bien précises.

Zinedine Zidane se retire du dossier Paul Pogba ?

S’il est resté à Manchester United cette saison, Paul Pogba ne renoncerait pas à ses envies de départ. Son souhait à lui, c’est de « relever un challenge ailleurs ».

Bien sûr que Manchester United ne souhaite pas vraiment lâcher son champion du monde. Mais face à la détermination de Paul Pogba, les Red Devils seraient finalement prêts à le laisser filer dès cet hiver. Une bonne nouvelle le club de Zinedine Zidane en quête de renfort dans l’entrejeu. Toutefois il y a lieu de craindre que le Real Madrid ne puisse pas faire grande chose pour sa venue.

En effet selon les informations divulguées par AS, le club madrilène ne serait plus chaud à l’idée de recruter Paul Pogba et les raisons seraient déjà connus.

Pourquoi le Real Madrid renonce-t-il à la piste Paul Pogba ?

En quête de milieu de terrain, le Real Madrid de Zinedine Zidane aurait fini par comprendre que le dossier Paul Pogba n’est plus accessible à ses finances. Le géant madrilène ne verrait pas la nécessité d’invertir plus de 100 M€ pour un joueur à qui il reste 18 mois de contrat. Le club merengue privilégierait des solutions moins onéreuses.

Mieux, la source explique que Zinedine Zidane mise désormais sur le jeune Federico Valverde qui s’est rendu indispensable dans l’entrejeu. Faute d'avoir convaincu le géant madrilène de mise gros sur lui, l'international tricolore pourrait prendre une tout autre destination.

La Juventus serait toujours en embuscade pour son ancien joueur.