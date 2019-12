Mercato PSG : Succession Meunier, une solution à 40M€ pour Paris ?

En fin de contrat le 30 juin prochain, Thomas Meunier n’a toujours pas prolongé et pourrait donc quitter le PSG cet hiver ou à l’issue de la saison. En quête d’un nouvel arrière droit pour compenser l’absence à venir du Belge, le Paris Saint-Germain pourrait avoir un coup à jouer dans un dossier à 40 M€.

Un international portugais intéressé par le PSG pour remplacer Meunier ?

« On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. Le PSG ? C’est un grand club. En plus, moi, j’ai déjà joué en France et je connais le club et le championnat. C’est le plus grand club en France, il joue la Ligue des Champions et le titre dans toutes les compétitions. Mais pour l’instant, il n’y a rien. Je dois continuer à être performant avant de penser à ça », déclarait récemment Ricardo Pereira dans des propos rapportés par le site Goal UK.

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux de Premier League, l’ancien joueur de l’OGC Nice ne dirait pas forcément non au PSG en cas d’offre de Leonardo. Surtout que Thomas Meunier pourrait changer d’air dans les semaines ou mois à venir.

Ricardo Pereira au PSG l’été prochain ?

En effet, d’après les révélations de nos confrères du portail Le 10 Sport, Ricardo Pereira pourrait quitter les rangs de Leicester City à la fin de la saison en cours. Capable de jouer dans le couloir droit comme dans l’axe, l’international portugais de 26 ans pourrait être une excellente solution pour le PSG en cas de départ de Thomas Meunier. Selon le média sportif, un accord en vue d’un transfert l’été prochain aurait été trouvé entre Ricardo Pereira et ses dirigeants de Leicester.

Reste maintenant à savoir si Leonardo voudra tenter ce coup.