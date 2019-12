Barça : Bartomeu interpelle Vidal sur sa plainte

Arturo Vidal a porté plainte contre le Barça pour 2,4 millions d’euros de bonus impayés. Dans un communiqué, Josep Maria Bartomeu et son staff se disent surpris de l’empressement avec lequel le Chilien a choisi de porter l’affaire devant les organes compétents.

Le Barça surpris par la plainte d’Arturo Vidal ?

Le torchon brûle entre le Barça et Arturo Vidal. Ce dernier a saisi la Liga et l’AFE (Association des Footballeurs Espagnols) parce que le club catalan ne lui aurait pas versé des bonus s’élevant à 2,4 millions d’euros.

Le Barça a réagi à cette plainte. Dans Mundo Deportivo, les dirigeants barcelonais ont d’abord évoqué « un cas inédit ! ». Josep Maria Bartomeu et son staff ont ensuite déclaré qu’Arturo Vidal devait se préoccuper de « voir si une erreur a pu arriver » au lieu de se plaindre « subitement ». Les responsables catalans s’étonnent que la plainte soit portée « alors même que des informations autour d'une volonté du joueur de quitter le club sortent et que ce joueur exige qu'un certain montant soit payé dans un délai de 24h ».

Pour le club barcelonais, « les propres actes de M. Vidal montrent qu'il a accepté pacifiquement le paiement comme convenu par les parties et, seulement maintenant, pour des raisons… qui peuvent s'expliquer par le contexte susmentionné », il souhaite que « les choses changent subitement ». Souhaiter un changement brusque tandis que « durant six longs mois, M. Vidal n'a jamais fait part de son désaccord, concernant son interprétation de… » l’accord.

On peut être sûr que s’il voulait forcer son départ du Barça cet hiver, l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin et du Bayern Munich n’aurait pas pu s’y prendre mieux…