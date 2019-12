LOSC Mercato : Retour au bercail déjà programmé pour Thiago Maia ?

Plus que l’ombre de lui-même au LOSC, Thiago Maia devrait quitter Lille dès cet hiver. Le milieu de terrain de 22 ans devrait retourner au Brésil. Un club brésilien est en effet intéressé par son profil.

Le LOSC bientôt débarrassé de Thiago Maia ?

Alors qu’il aurait pu avoir un coup à jouer avec la grave blessure de Yusuf Yazici, Thiago Maia devrait plutôt quitter le LOSC. Et ce dès cet hiver. Le milieu de terrain est à la peine au club nordiste. Il vit une nouvelle saison difficile chez les Dogues. Son départ semble donc inéluctable en janvier.

A ce sujet, Eurosport indique que des négociations ont déjà été entamées pour un départ du joueur. Le LOSC serait déjà en discussions avec un sérieux prétendant. Le club brésilien Flamengo souhaiterait en effet rapatrier l’ancien joueur de Santos. Le nouveau champion du Brésil avait déjà tenté de recruter Thiago Maia l’été mais il était finalement rester à Lille.

Cette fois, il semble que Flamengo tienne le bon bout. Eurosport indique en effet que le récent vainqueur de la Copa Libertadores et finaliste du dernier Mondial des clubs va formuler une offre de prêt avec option d’achat. Une perspective qui plairait d’ailleurs aux dirigeants des Dogues. Ceux-ci avaient dépensé 14 millions d’euros en 2017 pour signer l’espoir auriverde.

Aujourd’hui, Thiago Maia semble ne plus avoir sa place dans l’effectif de Christophe Galtier. Le joueur de 22 ans n’a joué que quatre matches et 111 minutes depuis le début de la saison. Un retour au bercail lui permettrait sans doute de se ressourcer et de retrouver de meilleures sensations. Son prix est estimé à 4 millions d’euros sur Transfermarkt.