Mercato PSG : Neymar, Leonardo déjà fixé pour l’été prochain ?

Après un été mouvementé et une volonté affichée de retourner au Barça, Neymar passe sa troisième saison sous les couleurs du PSG. A l’approche du mercato hivernal, la presse espagnole lâche une nouvelle bombe concernant l’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Un départ de Neymar déjà programmé ?

Adriana Brandao, journaliste brésilienne à Radio France Internationale, a révélé dans son livre « Les Brésiliens à Paris au fil des siècles et des arrondissements » que Neymar n’a pas du tout renoncé à son envie de retourner au FC Barcelone. Malgré ses déclarations dans France Football, interrogeant notamment sur les raisons pour lesquelles il devrait quitter le Paris Saint-Germain au moment où l’équipe progresse, l’international brésilien de 27 ans aurait en réalité toujours l’intention de quitter la Ligue 1 pour retourner en Liga la saison prochaine.

« Il voulait augmenter son aura, servir son image en passant par la France. Mais il veut désormais rentrer en Espagne », a expliqué la journaliste dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Une tendance confirmée ce samedi par le journal espagnol Sport.

Le Barça prêt à revenir à la charge auprès du PSG ?

En effet, le média sportif explique que Leonardo et la direction du PSG seraient d’ores et déjà au courant que la star brésilienne n’a pas changé d’avis et compte toujours rejoindre ses amis Lionel Messi, Luis Suarez et Gérard Piqué au Camp Nou. D’ailleurs, les retrouvailles de la MSN en Uruguay durant cette trêve hivernale ne serait pas fortuite selon le quotidien catalan. Toutefois, l’affaire serait encore loin d’être gagnée puisque le Barça devrait encore trouvé une somme de 180 millions d’euros afin de boucler ce transfert.

Affaire à suivre donc…