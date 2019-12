OL Mercato : 30 M €, Juninho a misé gros sur un flop

Tout juste installé dans le costume de directeur sportif de l’ OL l’été dernier, Juninho n’a pas lésiné sur les moyens mis à sa disposition durant le mercato. Au vu des résultats du club, on peut dire Lyon a raté son mercato estival.

Un gros flop de Juninho révélé à l’ OL.

L’ OL s’est particulièrement montré actif lors du dernier mercato estival. Le club de Jean-Michel Aulas a dépensé près de 100 millions d’euros durant l’été. Juninho a notamment fait venir à Lyon Joachim Andersen en provenance de la Sampdoria. Le club rhodanien a dépensé 24 millions d’euros et 6 millions en bonus pour s’offrir cette signature.

Présenté comme un défenseur prometteur, le Danois peine à s’imposer dans l’effectif de Rudi Garcia. Le défenseur de 23 ans devait pourtant former une paire redoutable derrière avec Jason Denayer. Sauf qu’à mi-parcours, l’ancien joueur de la Sampdoria ne donne pas satisfaction. Certains observateurs le considèrent même comme un véritable bide.

Pour Le Progrès, Joachim Andersen est même le plus gros flop du dernier mercato de toute la Ligue 1. Le quotidien régional estime que le géant danois 1m93 « n’a pas été au niveau escompté ». Le journal le qualifie même de « roc en carton ». Aujourd’hui, Lyon se retrouve en mauvaise posture en championnat. L’équipe de Rudi Garcia n’est que 12e de Ligue 1.

Au vu de ses mauvais résultats et des forfaits de Depay et Adélaïde, Lyon se retrouve encore aujourd’hui à devoir investir au mercato hivernal. Il n’y a plus qu’à espérer que Juninho fera de meilleurs choix que ceux opérés en été.