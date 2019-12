Mercato PSG : Lucas Paqueta, l’AC Milan pose une ultime condition

Arrivé en janvier 2019 en provenance de Flamengo, Lucas Paqueta pourrait déjà quitter l’AC Milan cet hiver. Leonardo, qui l’avait fait venir en Serie A il y a un an, voudrait le faire déloger de Milan pour le PSG. Mais le club italien ne compte pas se dépouiller aussi facilement.

L’AC Milan disposé à céder Lucas Paqueta au PSG ?

Malgré les arrivées de Pablo Sarabia, Ander Herrera et Idrissa Gueye l’été dernier, Leonardo voudrait toujours recruter un nouveau joueur au milieu de terrain lors de la période de recrutement janvier. Et si les noms de Sandro Tonali (Brescia), Allan (Naples) et Emre Can (Juventus) sont régulièrement évoqués par les médias, le directeur sportif du PSG travaillerait également sur la piste Lucas Paqueta. Après avoir échoué de le recruter l’hiver dernier, le club de la capitale serait toujours intéressé par l’international brésilien de 22 ans. Mais après avoir acté le retour dans ses rangs de Zlatan Ibrahimovic, l’AC Milan se montrerait très gourmand pour l’ancien milieu de terrain de Flamengo.

Le dossier Lucas Paqueta déjà mort pour Leonardo ?

En effet, d’après les informations glanées par Calciomercato, les Rossoneri, qui viennent de recruter Zlatan Ibrahimovic, exigeraient 40 millions d'euros pour Lucas Paqueta. Soit la somme déboursée pour le faire venir de Flamengo en janvier 2019. Une nouvelle exigence qui pourrait refroidir les ardeurs de Leonardo dans ce dossier. Le portail transalpin expliquant que Leonardo ne serait pas prêt à miser plus de 30 millions d’euros dans cette affaire. Reste donc à savoir comment va se régler ce dossier en janvier.

