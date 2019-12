Mercato PSG : Paredes, Leonardo propose un deal à la Juventus.

Auteur de prestations prometteuses lors des dernières sorties du PSG, Leandro Paredes est annoncé à la Juventus Turin dans le cadre d’un échange avec Emre Can. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, aurait pris une nouvelle décision dans ce dossier.

Leandro Paredes cédé à la Juve cet hiver ?

Toujours à la recherche d’un renfort au milieu de terrain, Leonardo et son homologue de la Juventus Turin, Fabio Paratici, négocieraient depuis plusieurs jours afin de parvenir à un échange de joueurs. Selon les médias, les deux hommes se rapprocheraient même d’un accord pour Leandro Paredes et Emre Can.

Malgré des couleurs retrouvées lors des derniers matches en championnat et en Ligue des Champions, l’international argentin de 25 ans serait enchanté à l’idée de rejoindre les rangs d’une formation comme la Juventus Turin. Seulement, alors que tout semblait bien avancer dans ce double dossier, Leonardo aurait tout remis en question.

Leonardo trop gourmand pour la Juve ?

En effet, selon le Corriere dello Sport, Leonardo estime qu’Emre Can vaut moins que Paredes, alors que la direction de la Vieille Dame estime les deux joueurs à 40 ou 45 millions d’euros. Mieux, selon le patron du recrutement du PSG, l’ancien milieu de terrain de Liverpool vaut moins cher de 10 millions d’euros que le montant annoncé par ses dirigeants turinois.

Du coup, Leonardo exigerait désormais de Fabio Paratici les signatures d’Emre Can plus le latéral polyvalent italien Mattia De Sciglio contre Leandro Paredes. Si la Juve est partante pour céder l'Allemand, elle se montrerait plus réticente concernant Mattia De Sciglio qu'elle préfère prêter avec option d'achat. Les discussions concernant les trois se poursuivent entre les deux clubs.

Affaire à suivre...