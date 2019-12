Bordeaux - Mercato : Ces deux joueurs devenus indésirables !

Alors que les dirigeants des Girondins de Bordeaux s'activeraient actuellement pour trouver un avant-centre, des départs sont également attendus du côté de la Gironde. Et deux joueurs semblent tout désignés pour aller voir ailleurs cet hiver...

Les Girondins de Bordeaux ne les retiendront pas

Des départs sont attendus au mois de janvier du côté des Girondins de Bordeaux. Dans une situation financière loin d'être idéale - un déficit estimé entre 30 et 35 millions d'euros au moment de la prise de pouvoir intégrale de King Street début décembre - et surveillé par la DNCG, le club au scapulaire se doit de faire entrer de l'argent frais dans les caisses lors du mercato hivernal, tout en affaiblissant le moins possible son effectif afin de rester compétitif sur le plan sportif.

Après mûre reflexion et selon Eurosport, il semblerait que les dirigeants des Girondins aient décidé de placer François Kamano et Samuel Kalu sur la liste des joueurs transférables.

Plutôt décevants cette saison, les deux ailiers représentent toutefois de belles valeurs marchandes, 12 millions d'euros pour le Guinéen et 10 millions pour le Nigérian selon Transfermarkt.

Arrivé de Bastia en 2016 et doté de qualités de vitesse et techniques très intéressantes et qui ont fait le bonheur de Bordeaux durant trois saisons (29 buts et 14 passes décisives), François Kamano vit un quatrième exercice compliqué, lors duquel il a souvent été utilisée comme piston droit dans le 3-5-2 de Paulo Sousa.

Recruté pour sa part à La Gantoise contre 8,5 millions d'euros dans le but de pallier le départ du talentueux Malcom au FC Barcelone, Samuel Kalu aura de son côté complètement échoué dans sa mission.

Auteur d'une saison plus que moyenne la saison dernière avec ses 4 buts et 4 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues, Paulo Sousa l'avait pourtant réinstallé comme titulaire lors des premières rencontres de l'exercice 2019-2020, mais l'international nigérian (12 sélections, 2 buts) n'a pas su saisir sa chance et a par conséquent beaucoup moins joué durant les deux derniers mois.

Malgré leurs difficultés actuelles, ces deux joueurs devraient tout de même susciter de nombreuses convoitises en janvier, et ce pour le plus grand bonheur des finances girondines.