Bordeaux : Développement, Frédéric Longuépée inspiré par l’ OM ?

Inspiré par le combat de l’ OM contre Arema pour la gestion exclusive du Vélodrome, Frédéric Longuépée, président des Girondins de Bordeaux, veut batailler à son tour contre le SBA pour acquérir la gestion totale du Matmut Atlantique.

Bordeaux : Frédéric Longuépée vise la gestion exclusive du Matmut Atlantique

Dans les colonnes de L'Equipe, Frédéric Longuépée explique que le club bordelais « discute de cette éventualité avec Stade Bordeaux Atlantique… ». Un combat d’autant important que « quand on cherche à faire grandir un club, ça passe aussi par le lieu où se produit l’équipe ». Pour Frédéric Longuépée, ce « serait bien que l’on fasse de ce stade… la maison des Girondins, en lui donnant l’âme que ce club mérite ».

Enfin, le président des Girondins est visiblement convaincu que le combat récemment mené par l’ Olympique de Marseille pour la gestion exclusive du Vélodrome doit servir de référence. Un combat que Frédéric Longuépée et son staff auraient à mener pour leur part contre le Stade Bordeaux Atlantique, exploitant du Matmut Atlantique. Ce qui ne devrait pas être aussi âpre que l’était le combat de l’ OM contre Arema puisque Frédéric Longuépée lui-même reconnaît que « des relations professionnelles et cordiales » entre le club au scapulaire et le Stade Bordeaux Atlantique.

Mais c’est bien connu que l’amitié fiche le camp quand les intérêts sont en jeu…