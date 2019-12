PSG : Concurrence avec le Bayern et la Juventus pour ter Stegen ?

Marc-André ter Stegen est considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde. Un statut qui pourrait se retourner contre le Barça à qui le PSG, le Bayern Munich et la Juventus Turin voudraient arracher le portier allemand.

Barça : le PSG, le Bayern Munich et la Juventus Turin aux trousses de Marc-André ter Stegen ?

On ne dira pas que le PSG n’est pas satisfait de Keylor Navas, arrivé cet été du Real Madrid, loin de là. Le gardien costaricien a apporté au club parisien la stabilité qui lui avait tant fait défaut dans les cages.

Mais à 33 ans bien comptés, Keylor Navas ne représente pas l’avenir du PSG. Alors, quand Mundo Deportivo annonce un intérêt des recruteurs du PSG pour Marc-André ter Stegen, cela tient lié route.

Quant à l’intérêt du Bayern Munich pour le dernier rempart du Barça, on peut en douter. C’est connu que Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen ne sont pas les meilleurs amis du monde pour une question de titularisation en sélection allemande. Pas plus que ce dernier avec les dirigeants du Bayern Munich qui auraient menacé de ne plus envoyer de joueurs à la Nationalmanschaft si elle s’aviser de le titulariser au détriment de Manuel Neuer.

Enfin, concernant le troisième prétendant annoncé, la Juventus Turin, on le voit mal payer la clause libératoire de 180 millions d’euros pour la signature du portier du Barça. Une clause libératoire que Josep Maria Bartomeu et son staff, qui auraient soumis une proposition de prolongation à Marc-André ter Stegen, voudraient encore augmenter.

Des pressions du clan ter Stegen sur le Barça ?

Et justement, que ces intérêts soient annoncés au moment même où il est question d’une prolongation de Marc-André ter Stegen devrait susciter des interrogations. Ne serait-ce pas dans le fond un moyen de pression du clan du portier sur les responsables barcelonais pour négocier une bonne prolongation assortie d’une importante revalorisation salariale ? L’hypothèse n’est pas à exclure

Enfin, rappelons que le dernier rempart de 27 ans est déjà lié aux Catalans jusqu’en juin 2022.