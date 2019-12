Mercato PSG, OL : Un indésirable de Tuchel proposé à Rudi Garcia.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Layvin Kurzawa pourrait quitter le groupe de Thomas Tuchel et le PSG lors du mercato hivernal qui ouvre ses portes dans quatre jours. Annoncé un peu partout en Italie et en Angleterre, le latéral gauche français pourrait finalement rester en Ligue 1 et rejoindre les rangs de l’OL. Explications.

Tuchel prêt à laisser filer Layvin Kurzawa à Lyon ?

Layvin Kurzawa pourrait profiter de la période de recrutement de janvier pour se trouver un nouveau pointe de chute. Toujours à la recherche d’un arrière gauche confirmé afin de combler le vide laissé par Ferland Mendy l’été dernier, lors de son transfert au Real Madrid, l’Olympique Lyonnais pourrait profiter de la situation actuelle de l’ancien défenseur de l’AS Monaco pour tenter de le convaincre de rejoindre le Groupama Stadium cet hiver.

Sur les antennes de RMC Sport, le consultant Damien Perrinelle a ouvertement suggéré à Jean-Michel Aulas et Juninho de se positionner sur le protégé de Thomas Tuchel. « Lyon a besoin d'un joueur comme Layvin Kurzawa », a lancé Perrinelle avant de mieux expliquer son point de vue sur ce sujet. « C’est un club où il pourrait se relancer. (…) Si j'étais dirigeant de l'Olympique Lyonnais, je ferais ce pari de relancer le défenseur du PSG. (…) Il faut qu'il bouge de Paris pendant le mercato. »

Aulas et Juninho sont donc prévenus !