OL - Mercato : 20M€, Aulas prêt à casser la baraque pour Giroud !

Annoncé sur le départ du côté de Chelsea FC, Olivier Giroud pourrait faire son retour en Ligue 1 lors du mercato hivernal qui s’ouvre dans quelques jours. Jean-Michel Aulas, président de l’OL, étant prêt à investir jusqu’à 20 millions d’euros pour l’avoir dans son écurie.

Olivier Giroud déjà promis à l’OL ?

« Je signe à Lyon parce que l’entraîneur me veut. Donc cela veut dire qu’il va me faire jouer. Je signe parce que l’OL est en huitièmes de finale de la Ligue des champions, et donc ils auront besoin d’un renfort. Et surtout je suis en vision de l’Euro et d’atteindre mes objectifs avec l’équipe de France », a déclaré l’ancien buteur français Frédéric Piquoinne sur les antennes de RMC Sport.

A la recherche d’un joueur de son profil. Jean-Michel Aulas aurait donc prévu de lancer une offensive pour le recrutement d’Olivier Giroud dans les prochains jours. Le portail transalpin FC Inter News confirme notamment que l’Olympique Lyonnais a prévu une belle enveloppe pour tenter de convaincre Chelsea et l’ancien joueur de Montpellier en janvier.

Le portail spécialisé dévoile ainsi que Jean-Michel Aulas proposerait à Giroud un contrat de deux ans et demi rémunéré à 4 millions d’euros nets jusqu’à la fin de l’actuelle saison, puis 4 millions nets par saison supplémentaire, soit un total de 12 millions pour le joueur de 32 ans. A cela, il faudra ajouter un chèque à Chelsea, qui pourrait atteindre 7 millions d’euros, soit une grosse enveloppe d’un peu plus de 20 millions d’euros puisqu'il faudra ajouter les charges salariales. Un montant sur lequel ne compterait pas s'aligner l'Inter Milan qui voulait aussi l'international français de 33 ans.

Affaire à suivre…