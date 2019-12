AS Monaco : Départ de Leonardo Jardim, Wissam Ben Yedder réagit

Leonardo Jardim n'est donc plus l'entraîneur de l'AS Monaco depuis samedi soir et l'annonce de son remplacement par l'Espagnol Robert Moreno. Le technicien portugais viendra saluer ses joueurs une dernière fois ce dimanche, et notamment Wissam Ben Yedder...

Le beau message de Ben Yedder pour Leonardo Jardim

Pour la deuxième fois en quatorze mois, Leonardo Jardim s'est fait mettre à la porte de l'AS Monaco, club qu'il avait porté au sommet du Championnat de France en 2016-2017 à l'issue d'une saison exceptionnelle.

Fragilisé depuis quelques semaines par des résultats sportifs décevants - Monaco n'est que septième de Ligue 1 - et par les déclarations pleines de mystère du vice-président de l'ASM Oleg Petrov après l'éclatante victoire contre le LOSC (5-1) le 21 décembre dernier, l'ancien coach du Sporting Portugal n'aura pas su résister à la tempête.

Certainement très marqué par cette nouvelle éviction, l'entraîneur de 45 ans pourra se consoler en lisant le message plein de respect et d'affection que lui a adressé Wissam Ben Yedder, le meilleur buteur de Ligue 1 avec ses treize réalisations, sur son compte Twitter.

"Obrigado Mister. Bonne chance à vous pour la suite où que ce soit. Maintenant à nous d'avancer tous dans le même sens en deuxième partie de saison et de remettre notre club où il doit se trouver."

L'international français va devoir maintenant apprendre à travailler avec l'inexpérimenté Robert Moreno (42 ans), qui a pour seule expérience un court intérim - réussi - à la tête de la sélection espagnole.