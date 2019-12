LOSC - Mercato : Victor Osimhen, un nouveau prétendant sur les rangs

Véritable révélation de la première moitié de saison en Ligue 1, Victor Osimhen est rapidement destiné à rejoindre un grand club européen. Déjà dans le viseur de très grosses cylindrées, il semblerait que l'attaquant du LOSC attire également les convoitises de la meilleure équipe du monde actuelle...

Victor Osimhen devrait avoir le choix l'été prochain

Auteur de 13 buts en 24 matches toutes compétitions confondues, Victor Osimhen fait le bonheur du LOSC depuis son arrivée l'été dernier en provenance de Charleroi. Recruté dans le but de pallier le départ de Nicolas Pépé vers Arsenal, le Nigérian s'est rapidement imposé comme un joueur majeur des Dogues.

Adroit devant le but, puissant et très généreux dans l'effort, l'attaquant de 21 ans a véritablement porté son équipe durant la première partie de la saison et a été l'un des seuls Lillois à exister en Ligue des champions (2 buts en 5 titularisations).

Son talent n'est bien sûr pas passer inaperçu auprès des différents géants d'Europe, qui semblent être de plus en plus nombreux à s'intéresser à lui pour la saison prochaine. Et après le FC Barcelone, Manchester United et Chelsea, c'est Liverpool, le tout récent champion du monde des clubs, qui pourrait décider de passer à l'offensive pour l'international nigérian (8 sélections, 4 buts) selon le Daily Express.

Le média anglais affirme que Jürgen Klopp aimerait beaucoup les qualités de Victor Osimhen et penserait à lui pour renouveler quelque peu le secteur offensif de son équipe et venir ainsi concurrencer le trio Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mané.

La bataille autour de Victor Osimhen s'annonce vraiment très chaude lors du prochain mercato estival...