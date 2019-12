OM Mercato : Bouna Sarr sort les 2 raisons de son maintien à l' OM

Bouna Sarr aurait-il pu s’en aller de l’ OM lors du mercato estival ? En tout cas, le latéral droit de l’ Olympique de Marseille n’y a même pas pensé. Et il a confié à Maritima les deux raisons pour lesquelles il est resté avec l’écurie olympienne.

Bouna Sarr parti pour durer avec l’ OM ?

Milieu offensif de formation, Bouna Sarr a été reconverti en ailier droit. Et bien lui en a pris. Car brillant à ce poste, il n’a pas tardé à susciter la convoitise de plusieurs clubs étrangers.

Mais l'ancien Messin a prolongé avec l’ OM jusqu’en juin 2022 et est resté lors du mercato estival en dépit des ces convoitises. Pour la simple et bonne raison qu’il avait envie de s’inscrire « dans la durée » avec l’ Olympique de Marseille. Et étant déjà à sa 5e année, il se dit « fier » de cette longévité « parce que ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir rester aussi longtemps dans un club aussi prestigieux que l’Olympique de Marseille, avec aussi ses difficultés par moment ».

Bouna Sarr resté à l’ OM grâce à André Villas-Boas ?

André Villas-Boas ne savait probablement pas qu’il influencerait le mercato estival de Bouna Sarr. Nommé sur le banc fin mai, le technicien portugais était donc arrivé avant l’ouverture du mercato estival. C’est dire si le natif de Lyon avait eu le temps de le découvrir avant de décider de rester à l’ OM. D’ailleurs, le joueur avoue qu’il avait « envie de découvrir ce nouveau coach (André Villas-Boas, ndlr) ».

Un nouvel entraîneur qui ferait entrer l’écurie olympienne « dans un nouveau cycle ». Et le Franco-Guinéen a « envie d’en faire partie ».

L’ Olympique de Marseille doit donc une fière chandelle à André Villas-Boas…