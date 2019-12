OM Mercato : La succession de Benedetto déjà réglée ?

Arrivé lors du mercato estival, Dario Benedetto s’est rapidement imposé à la pointe de l’attaque de l’ OM. Pour les responsables de l’ Olympique de Marseille, il ne serait cependant pas assez tôt pour mettre la main sur le successeur du buteur argentin.

L’ OM tient le successeur de Dario Benedetto

Brillant à la pointe de l’attaque de l’ OM, Dario Benedetto a marqué 7 buts en 18 apparitions cette saison. En plus, l’ancien de Boca Juniors a conquis le Vélodrome pour son implication et sa niaque. Autant de qualités qui séduisent certainement les dirigeants de l’ Olympique de Marseille.

Mais pas au point de perdre de vue que Dario Benedetto a bien 29 ans et qu’il ne représente donc pas l’avenir de l’ OM. Raison pour laquelle les recruteurs phocéens ont déjà mis la main sur le successeur de l’ex-Xeneize. Selon La Provence, il s’agit de Marley Aké.

L’affaire remonte à début 2018. Lorsqu’il le repérait au cours d’un match de U18 contre Béziers, Didier Samoum, un des recruteurs marseillais, ne savait probablement pas que Marley Aké se positionnerait un jour comme l’avant-centre titulaire de l’écurie olympienne. On n'en est certes pas encore là. Mais en tout cas, le jeune Marley Aké en prend le chemin.

Sébastien Pérez, autre membre de la cellule de recrutement de l' Olympique de Marseille, se rappelle qu’il « l’a vu, repéré et recruté quand il évoluait sur le côté gauche ». Un poste que le minot, convoqué avec les pros quelquefois, devrait abandonner plus tard. Car « quand on voit la qualité de ses appels de balle, c’est vrai qu’il a un potentiel intéressant pour jouer dans l’axe. Et "AVB" l’a immédiatement vu ».

Voilà qui annonce un avenir radieux pour le pur produit du centre de formation de l' OM…