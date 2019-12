OL Mercato : Aulas tient une réponse officielle pour Thomas Lemar

Thomas Lemar a été placé dans le viseur de l’OL dans le cadre du recrutement express lancé après les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde qui vont les maintenir loin du groupe de Rudi Garcia jusqu’à la saison prochaine. Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid, s'est exprimé sur la situation de son joueur de 24 ans.

Thomas Lemar intéressé par une arrivée à Lyon ?

Pour sa deuxième saison sous les couleurs de l’Atlético Madrid, Thomas Lemar vit une situation compliquée. Il faut dire que depuis l’arrivée du prodige portugais Joao Felix l’été dernier, l’international français est désormais confiné dans un rôle de doublure de luxe, passant le clair de son temps sur le banc des remplaçants.

En quête de temps de jeu en vue du prochain Euro, l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco ne verrait pas d’un mauvais oeil une pige de six mois à l’Olympique Lyonnais afin de convaincre son sélectionneur Didier Deschamps qu’il a encore sa place chez les Bleus. Une belle affaire pour le président Jean-Michel Aulas qui pourrait ainsi bénéficier des services d’un champion du monde en titre qui connait très bien la Ligue 1 et qui n’aurait donc aucun problème d’adaptation une fois à Lyon. Seulement, Enrique Cerezo ne compte pas laisser filer son joueur, même en prêt.

Enrique Cerezo envoie un message clair à Aulas.

Annoncé proche d'un départ cet hiver, Thomas Lemar peut ravaler ses envies d’ailleurs et se concentrer sur son club et ses performances à l’entraînement afin de regagner la confiance de son coach Diego Simeone. En effet, lors d'une longue interview accordée à journal AS ce samedi, le premier responsable des Colchoneros a ouvertement l’hypothèse d’un départ de Lemar, un joueur à qui il fait toujours confiance pour s’imposer en Liga.

« Lemar a la pleine confiance de l’équipe. Il est vrai que certains joueurs ont plus de mal à s’adapter et peut-être plus à cause de leur façon de jouer. C’est un grand joueur, il a beaucoup de qualités et il va le montrer », a expliqué le dirigeant espagnol.

Arrivé en juillet 2018 contre un chèque de 70 millions d’euros, l’ex-Monégasque est sous contrat jusqu’en 2023.