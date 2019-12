PSG Mercato : Lucas Paqueta, Leonardo appuie sur l’accélérateur !

Après l’avoir recruté au nez et à la barbe du PSG l’hiver dernier, Leonardo voudrait aujourd’hui rapatrier Lucas Paqueta au Paris Saint-Germain depuis son retour dans l’organigramme. Le directeur sportif du club de la capitale serait ainsi passé aux choses concrètes auprès de l’AC Milan pour le milieu de terrain brésilien.

L’AC Milan prêt à laisser filer Lucas Paqueta ?

Si la presse évoque régulièrement des négociations avancées entre le PSG et la Juve en vue d’un échange incluant Leandro Paredes et Emre Can, Leonardo travaillerait également sur la piste menant à Lucas Paqueta, sous contrat jusqu’en 2023 avec l’AC Milan. Ce dimanche, La Gazzetta dello Sport assure que l’ancien joueur de Flamengo pourrait être sacrifié en janvier pour le bien de la balance financière des Rossoneri, pour d’autres recrutements et depuis que le club lombard a officialisé le retour du géant suédois Zlatan Ibrahimovic. Mais le média italien précise que pour avoir l’international brésilien de 22 ans, le PSG doit se montrer très convaincant. Et aux dernières nouvelles, Leonardo aurait formulé une offre concrète dans ce dossier.

Julian Draxler sacrifié par le PSG cet hiver ?

Il y a quelques jours, Sky Sport Italia annonçait des négociations entre Leonardo et son homologue de l’AC Milan afin de boucler un transfert de Lucas Paqueta durant le mercato de janvier. Leonardo, qui était à l’origine de l’arrivée du milieu offensif brésilien en Italie, aurait donc formulé une offre pour le moins surprenante à ses anciens collaborateurs. En effet, d’après les informations de Sport Mediaset, le Paris Saint-Germain proposerait au club lombard un chèque de 10 millions d’euros plus le milieu de terrain allemand Julian Draxler pour obtenir la signature de Paqueta.

Reste à savoir si cette offre suffira à convaincre les Italiens.