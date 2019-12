RC Lens : Six joueurs du Racing mis en avant par la LFP

La phase aller de la Ligue 2 version 2019-2020 étant désormais terminée depuis une semaine, il est temps de désigner les meilleurs joueurs de cette première partie de saison. Dans ce sens, la LFP a présélectionné 58 joueurs susceptibles de figurer dans l'équipe type de Ligue 2, dont 6 du RC Lens.

Les trois meilleurs buteurs de Lens dans la liste

C'est désormais aux fans du Championnat de Ligue 2 de voter sur le site de la Ligue de Football Professionnel (LFP) après que cette dernière - en collaboration avec STATS, son fournisseur officiel de statistiques - a dévoilé une liste de 58 joueurs préselectionnés pour appartenir au onze type de la première moitié de la saison.

Avec six joueurs présents dans cette première sélection, le RC Lens se taille la part du lion (avec le FC Lorient), ce qui est on ne peut plus logique au vu de sa position de leader du classement après 19 journées.

C'est au niveau des attaquants que les Sang et Or sont les mieux représentés, avec les nominations de Florian Sotoca, Gaëtan Robail et Simon Banza, soit les trois meilleurs buteurs du club.

Ils auront cependant fort à faire pour s'installer dans cette équipe type, avec notamment la concurrence du Zimbabwéen Tino Kadewere (Le Havre), le meilleur buteur de Ligue 2 (17 réalisations), de ses dauphins Yoane Wissa (Lorient) et Adrien Grbic (Clermont), 11 buts chacun, ou encore de l'autre Merlu Pierre-Yves Hamel (7 buts et 5 passes décisives).

Sur le plan défensif, le latéral gauche Massadio Haïdara et le défenseur central Aleksandar Radovanovic sont également nominés pour l'équipe entraînée par Philippe Montanier, tout comme le capitaine du RCL, Guillaume Gillet. En revanche, Jean-Louis Leca, pourtant très bon depuis le début de la saison dans les buts lensois, manque à l'appel.

Il faut noter que les votes seront clos le 6 janvier prochain.