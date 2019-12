OL : Les galères n'en finissent plus pour Marcelo avec Lyon

Marcelo vit une saison difficile avec l’ OL. En conflit avec les supporters de Lyon, le défenseur brésilien pourrait même quitter le club rhodanien dès cet hiver. Ce d’autant plus que ses prestations ne plaident pas pour lui.

Des statistiques accablantes pour Marcelo avec l’ OL.

Pas épargné par les mauvais résultats de la première moitié de saison et les dernières blessures de Depay et Adélaïde, l’ OL doit encore gérer une autre situation délicate. Le défenseur lyonnais Marcelo est en effet en conflit ouvert avec les supporters du club rhodanien. Les Bad Gones ne se privent plus pour lâcher des insultes envers le Brésilien.

Les supporters de l’ OL réclament le départ de Marcelo. Ils estiment que le joueur de 32 ans ne mérite pas de revêtir la tunique blanche de Lyon. A ce sujet, il faut dire que l’ancien défenseur du Besiktas n’est pas aidé par les chiffres. Le club rhodanien affiche en effet un bilan peu reluisant avec le natif de Sao Vicente dans ses rangs.

En 13 titularisations de Marcelo cette saison, l’ OL s’est incliné à six reprises. Lyon a concédé quatre matches nuls. L’équipe de Rudi Garcia n’a enregistré que trois victoires avec le Brésilien comme titulaire. A noter que l’actuel 12e de Ligue 1 a systématiquement pris un but à chaque fois que le défenseur a été titularisé.

Avec lui, Lyon a juste obtenu un clean-sheet à deux reprises. C’était lors de la victoire contre Leipzig (2-0) en Ligue des champions et le match nul (0-0) contre Dijon en championnat. Autant de facteurs qui ne plaident pas pour Marcelo à l’ OL. Reste à savoir si Rudi Garcia va encore lui faire confiance.

Poussé vers la sortie par les Bad Gones, le Brésilien est sous contrat avec Lyon jusqu’en 2021.