Stade Rennais : Giroud, Dembélé, Gameiro, Olivier Létang a un plan XXL

Le Stade Rennais s’attend à un renfort offensif cet hiver. Le club breton pourrait sortir l’artillerie lourde pour se l’offrir. Surtout que les noms de Kevin Gameiro, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud circulent chez les Rouge et Noir.

Le Stade Rennais prépare un grand coup pour frapper fort en hiver.

A la recherche d’un renfort offensif, le Stade Rennais devrait se doter d’un attaquant cet hiver. A ce sujet, plusieurs grands noms sont évoqués du côté de Rennes.

Les champions du monde français Olivier Giroud et Ousmane Dembélé sont évoqués comme des cibles du Stade Rennais. Idem pour l’attaquant français du FC Séville, Kevin Gameiro, qui serait également dans le viseur de l’actuel 3e Ligue 1. Conscient que recruter un renfort offensif de poids devrait lui coûter une petite fortune, Olivier Létang pourrait recevoir un gros coup de pouce.

A en croire Ouest-France, le président du Stade Rennais pourrait bénéficier d’un soutien de la famille Pinault. Celle-ci est l’une des plus fortunées de France et actuel propriétaire du club breton. Selon le journal, la famille Pinault semble disposée à renflouer les caisses des Rouge et Noir. Le média indique que le succès en Coupe de France la saison dernière plaiderait en ce sens.

Outre ce soutien, Ouest-France assure que le dégraissage en vue cet hiver devrait également permettre à Olivier Létang de s’offrir un nouveau buteur. Plusieurs joueurs sont en effet annoncés sur le départ : Diafra Sakho, Jordan Siebatcheu, Souleyman Doumbia ou encore Jakob Johansson. Pour ainsi dire qu’il n’est pas interdit de rêver grand au Stade Rennais pour l’hiver.