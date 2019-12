OM Mercato : Strootman, vers un revirement à Marseille cet hiver ?

Kevin Strootman serait le seul joueur dont l’ OM se débarrasserait volontiers cet hiver. Mais aux toutes dernières nouvelles, l’international néerlandais apparaît comme un boulet dont l’ Olympique de Marseille ne parviendrait pas à se séparer.

OM : plus de départ pour Kevin Strootman cet hiver ?

Kevin Strootman est un véritable problème pour l’ OM. Arrivé de l’ AS Rome lors du mercato estival 2018 contre 28 millions d’euros (25 millions d’euros pour l’indemnité de transfert et 3 millions d’euros pour les bonus) et émargeant à 500 000 euros par mois, le milieu défensif n’est pas parvenu à justifier ces gros chiffres.

Les dirigeants de l’ Olympique de Marseille avaient déjà voulu s’en séparer lors du mercato estival 2019 et le lui avaient dit. Kevin Strootman est cependant resté faute d’offre alléchante.

Mais l’affaire n’était que partie remise. Car cet hiver, il est encore question d’un départ du Néerlandais dont les finances de l’ OM ont de plus en plus de mal à supporter le salaire. Un salaire que l’ancien du PSV Eindhoven ne justifie même pas sur la pelouse.

Une porte de sortie avait été annoncée : le Hertha Berlin. Mais le club de Bundesliga a finalement abandonné la piste au profit d’un autre milieu de terrain en difficulté avec Arsenal. Pour la simple et bonne raison que le salaire de Kevin Strootman serait trop élevé.

Un désistement du Hertha Berlin qui ne change rien au désir des dirigeants olympiens de se séparer du milieu défensif, à en croire les informations divulguées par RMC Sport ce dimanche. Mais aucune autre porte de sortie ne se profile à l’horizon. D’où déjà la possibilité de voir Kevin Strootman reprendre l’entraînement avec l’ OM demain lundi, et même celle de rester jusqu’en fin de saison.