OM Mercato : Une grande décision aurait été prise pour l’hiver

Que faudrait-il attendre de l’ OM lors du mercato hivernal ? RMC Sport croire savoir la règle de conduite décidée par les responsables de l’ Olympique de Marseille en vue du mercato hivernal.

OM : un mercato hivernal très calme ?

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier. Pour l’ OM, comme pour tous les autres clubs, ce serait l’occasion de combler les insuffisances remarquées lors de la première partie de la saison. Et à l’ Olympique de Marseille, malgré son excellente 2e place au classement de Ligue 1, les insuffisances ne manquent pas en raison d’un effectif déjà limité. C’est dire si les recruteurs marseillais souhaitent signer des renforts.

Et pourtant, rien ne devrait se passer à l’ OM cet hiver. C’est ce qu’annonce la radio sportive ce dimanche. Selon le média, les dirigeants olympiens ne devraient pas s’activer cet hiver. Une décision motivée et par le brillant parcours des hommes d’André Villas-Boas lors de la première partie de la saison et par les moyens financiers limités de l’écurie phocéenne.

Ainsi, des joueurs comme Kevin Strootman ou Morgan Sanson, annoncés sur le départ, ne s’en iraient pas. Pas plus que Faouzi Ghoulam, visé pour renforcer la défense, n’arriverait. D’ailleurs, l’entraîneur de l' OM avait déjà donné le ton en déclarant qu’il n’avait « aucun intérêt » à changer son effectif cet hiver.

Mais c’est bien connu qu’en temps de mercato, on ne peut jurer de rien. Une offre alléchante ferait tôt de convaincre les dirigeants olympiens de libérer Kevin Strootman, voire Morgan Sanson, Frank McCourt lui-même ayant prévenu qu’aucun joueur n’était intransférable.