OGC Nice : Une mauvaise nouvelle dès la reprise pour Vieira

C'est déjà l'heure de la reprise pour certains clubs de Ligue 1, et notamment pour l'OGC Nice, qui s'est remis au travail ce dimanche. Cette journée a également été l'occasion pour Patrick Vieira d'annoncer un coup dur pour le club azuréen.

Les soucis continuent pour Patrick Vieira

Parti en vacances avec le sourire suite à une belle victoire contre Toulouse (3-0) à l'Allianz Riviera, l'OGC Nice espère réaliser une seconde partie de saison bien plus régulière que la première.

Dixièmes au classement au moment de reprendre le chemin de l'entraînement ce dimanche, les Aiglons pourraient pour cela accueillir quelques renforts lors du mercato, Nice étant particulièrement attendu à cette occasion au vu des moyens dont dispose le club désormais.

Mais peut-être plus que sur des recrues, c'est sur les retours de blessures que compte particulièrement Patrick Vieira lors de ce mois de janvier, et notamment dans le secteur défensif.

Privé en fin d'année de Christophe Hérelle, Andy Pelmard et Youcef Atal (celui-ci pour une longue durée), le technicien azuréen a déjà eu le plaisir de revoir le premier ce dimanche sur les terrains et devrait pouvoir compter également sur le second dans le courant du mois de janvier.

Mais décidément, la poisse s'abat sur l'effectif de Patrick Vieira puisque ce dernier a annoncé lors d'un point presse que Malang Sarr serait indisponible pendant trois semaines en raison d'une entorse de la cheville droite contractée lors du match contre le Téfécé.

Titularisé à 11 reprises en Ligue 1, le jeune joueur de 20 ans avait déjà été absent un mois en début de saison pour soigner une lombalgie.