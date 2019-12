PSG : Donnarumma, Ter Stegen, à quoi joue Leonardo avec Navas ?

Leonardo se poserait-il déjà des questions au sujet de Keylor Navas ? Le directeur sportif du PSG serait notamment sur les traces de Gianluigi Donnarumma (AC Milan) et Marc André Ter Stegen (Barça). Le PSG voudrait-il recruter un nouveau numéro 1 au poste de gardien de but ?

Leonardo pas totalement convaincu par Keylor Navas ?

A la recherche d’un gardien de but de classe mondiale, le Paris Saint-Germain à réussi à convaincre le 31 août dernier Keylor Navas, qui n’avait plus la confiance des dirigeants du Real Madrid puisqu’il était passé numéro 2 derrière Thibaut Courtois. Mais l’international costaricain n’a pas mis longtemps pour prouver qu’il faisait encore partie des trois ou cinq meilleurs gardiens de but de la planète.

En France, tous les observateurs sont unanimes pour reconnaître que le PSG dispose enfin d’un grand portier à la dimension du cador européen qu’il veut être. Seulement, certaines actions associées à Leonardo laisseraient à croire que Keylor Navas, malgré un contrat courant jusqu’en 2023, ne compte pas faire long feu au PSG.

Le PSG à la recherche d’un nouveau portier N°1 ?

En effet, si le nom du jeune international italien Gianluigi Donnarumma (20 ans) est régulièrement associé au Paris Saint-Germain depuis ces deux dernières années, Tuttosport assure que Leonardo pourrait conclure le deal lors mercato de l’été 2020. Sous contrat jusqu’en 2021, le dernier rempart de la Squadra Azzura refuserait de prolonger. Pour éviter qu’il ne parte gratuit un an plus tard, le club lombard pourrait donc accepter de le vendre au PSG qui surveillerait toujours sa situation.

Mais ce n’est pas tout. Ce dimanche, le Mundo Deportivo a lancé une bombe en révélant que Leonardo aurait sondé l'entourage de Marc-André ter Stegen en vue d’une arrivée dans la capitale française. Lié au FC Barcelone jusqu’en 2022, l’Allemand de 27 ans n’aurait toutefois aucune envie de rejoindre le Paris SG.

En tâtant le terrain pour des portiers qui ne viendraient pas à Paris pour jouer les doublures, le directeur sportif du PSG songe-t-il déjà à un départ de Navas ?