Mercato PSG : Le Hertha Berlin veut Draxler, les dernières infos.

Récemment, le quotidien Le Parisien a annoncé une offensive à venir cet hiver du Hertha Berlin pour Julian Draxler, sous contrat au PSG jusqu’en 2021. A quelques jours de l’ouverture du marché de janvier, les dernières nouvelles sur ce dossier ont fuité.

Julian Draxler sur le départ cet hiver ?

Déjà averti par son sélectionneur Joachim Löw en vue de l’Euro 2020, Julian Draxler compte bien avoir plus de temps de jeu dans la seconde partie de saison et cela pourrait le pousser à quitter les rangs du PSG. Désireux de récupérer Lucas Paqueta en janvier, Leonardo aurait proposer à l’AC Milan un chèque de 10 millions d’euros plus le milieu offensif de 26 ans.

Une offre qui pourrait bien faire réfléchir les dirigeants du club lombard, qui récupèreraient eux aussi un élément suivi depuis des années. Mais alors que la réponse du club italien est attendue, une formation allemande voudrait rapatrier Draxler sur ses terres natales.

Le Hertha Berlin prêt à formuler une offre ?

En pleine reconstruction, le Hertha Berlin voudrait faire du numéro 23 parisien l’un des piliers de sa future équipe compétitive. Un intérêt confirmé ce dimanche par RMC Sport, qui précise tout de même que l’actuel 12e de Bundesliga s'est simplement renseigné sur la situation du protégé de Thomas Tuchel sans formuler la moindre offre concrète. Toujours selon la même source, le PSG serait prêt à envisager un départ du joueur formé à Schalke 04 en cas d’offre à 20 millions d'euros.