OM Mercato : McCourt aurait passé une première instruction

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier. Comment l’ OM se comportera-t-il ? Propriétaire de l’ Olympique de Marseille, Frank McCourt aurait déjà annoncé la couleur.

OM : décision importante de Frank McCourt pour le mercato hivernal ?

Que fera l’ OM lors du mercato hivernal ? Il n’y a pas qu’une seule réponse à cette question. Les unes annoncent des mouvements tant au chapitre des départs, qu’à celui des arrivées. La presse a en effet fait part d’informations selon lesquelles Kevin Strootman devrait s’en aller, compte tenu de son gros salaire pas du tout justifié sur la pelouse. Les dirigeants olympiens attendraient également une offre en provenance d’Angleterre pour Morgan Sanson.

Les autres assurent que le mercato hivernal de l’ OM sera plutôt calme, voire très calme. Autrement dit, aucun joueur ne s’en irait. Pas plus qu’aucun renfort ne serait enregistré non plus. Une position plus ou moins exprimée par l’entraîneur André Villas-Boas, d’abord soucieux de ne pas mettre l’équilibre de son groupe en péril.

Pour sa part, L’Équipe croit savoir que Frank McCourt a déjà indiqué la conduite à observer pour le mercato hivernal. D’après le quotidien sportif, le boss de l’ OM, désormais plus regardant sur les finances, aurait demandé aux dirigeants olympiens de dégraisser en priorité. Jugeant qu’aucun joueur n’est intransférable, l’homme d’affaires américain aurait décidé que Jacques-Henri Eyraud et son staff ne devraient pas hésiter à vendre en cas d’offre alléchante.

Parlant justement d’offre alléchante, il n’est pas exclu que l’ Olympique de Marseille en reçoive pour Morgan Sanson de la part d’Everton ou de Southampton, deux clubs de Premier League annoncés à ses trousses en vue d’un transfert cet hiver.