AS Monaco : Robert Moreno, un choix par défaut ?

C'est ce lundi que l'Espagnol Robert Moreno, nommé à la place de Leonardo Jardim, entamera son aventure à la tête de l'AS Monaco. Inexpérimenté en tant que numéro un, son intronisation ressemble à un pari tenté par les dirigeants monégasques.

L' AS Monaco visait des noms bien plus prestigieux

Premier entraînement à 15 heures, puis présentation officielle lors d'une conférence de presse à 18 heures : voici le programme de la première journée de Robert Moreno en tant qu'entraîneur de l' AS Monaco.

Fidèle adjoint de Luis Enrique (Celta Vigo, AS Rome, Barça, Espagne) jusqu'au retour aux affaires de ce dernier sur le banc de la Roja en novembre, l'homme de 42 ans va véritablement connaître sa première expérience en tant que coach numéro un, si l'on met de côté son court intérim à la tête de la sélection espagnole (six matches, pour un bilan de quatre victoires et deux nuls).

Mais Moreno était-il premier choix d'Oleg Petrov, le vice-président de l' ASM, et de ses collaborateurs ? La réponse est non. Très intéressés par des entraîneurs bien plus chevronnés que le natif de Barcelone, les dirigeants du club de la Principauté ont approché sans succès Mauricio Pochettino, Marcelo Gallardo et Marcelino.

Alors que le premier, remplacé en novembre par José Mourinho à la tête de Tottenham, n'a pas donné suite aux avances monégasques, L'Équipe affirme que Gallardo et Marcelino avaient porté de l'intérêt au projet de Monaco, mais qu'ils ne souhaitaient pas quitter présentement River Plate pour le premier, et prendre un club en cours de saison pour le second.

Ces refus ont contraint Oleg Petrov à chercher une nouvelle solution, celle-ci s'appellant donc Robert Moreno. L'avenir nous dira si ce choix s'avère être le bon...