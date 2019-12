ASSE - Mercato : Puel opère un choix surprenant pour cet hiver !

A quelques heures de l’ouverture du mercato hivernal, les lignes semblent bouger du côté de l’ ASSE. Claude Puel aurait notamment validé un recrutement bien surprenant pour l’AS Saint-Etienne.

ASSE : la solution de Claude Puel trouvée en National ?

Même s’il continue d’affirmer que son club n’a pas les moyens d’investir durant le mercato hivernal, Claude Puel serait à l’affût de la moindre occasion afin de récupérer un attaquant de pointe dans le mois de janvier. Et aux dernières nouvelles, l’entraîneur de l’ASSE aurait donné son accord à sa direction en vue du recrutement d’un joueur évoluant en National. Selon les informations du site spécialisé EVECT, les décideurs du club ligérien seraient même déjà en train de préparer une offre pour l’avant-centre de l’US Avranches, Kleyveens Hérelle.

Kleyveens Hérelle, première recrue hivernale des Verts ?

S’il espère se séparer cet hiver de Loïs Diony, Léo Lacroix, Assane Dioussé et Robert Beric, l’ASSE aimerait utiliser l’argent de ces différentes ventes à venir pour attirer un numéro 9 de métier. Et alors même qu’aucun transfert n’a encore été acté dans le sens des départs, Claude Puel aurait déjà mis la main sur l’oiseau rare qu’il cherchait pour renforcer son secteur offensif. Une piste plutôt surprenante puisqu’il s’agit de Kleyveens Hérelle. En effet, à l'essai chez les Verts depuis plusieurs jours, le buteur de 25 ans n’est pas un titulaire à l'US Avranches et évolue en Nationale 3 avec l'équipe réserve.

Mais pour Claude Puel, il possède les qualités pour être un avant-centre capable de porter l’attaque stéphanoise.