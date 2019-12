OM Mercato : Les dirigeants fautifs pour Isaac Lihadji ?

Pur produit de la Commanderie, Isaac Lihadji refuse pourtant de signer son premier contrat professionnel avec l’ OM. Une décision du minot pour laquelle les responsables de l’ Olympique de Marseille ne seraient pas exempts de tout reproche.

OM : désaccord financier entre les dirigeants et Isaac Lihadji ?

Joueur très prometteur, Isaac Lihadji pourrait cependant échapper à l’ OM avec lequel il ne voudrait pas signer son premier contrat professionnel. Pour expliquer cette décision assez étonnante, plusieurs raisons ont été invoquées.

Il a surtout été fait mention d’un désaccord financier entre l’ Olympique de Marseille et le clan Isaac Lihadji. Les dirigeants de l’écurie phocéenne proposeraient une prime à la signature d’1 million d’euros et un salaire mensuel de 40 000 euros tandis que le jeune ailier droit et son entourage réclameraient respectivement 1,5 million d’euros et 50 000 euros.

OM : une grosse erreur des dirigeants dénoncée dans le dossier Isaac Lihadji ?

Il faudrait pourtant croire que cette raison ne tient pas la route. C’est clairement ce que pense un agent de joueurs interrogé par La Provence. Selon l’agent, les difficultés rencontrées avec Isaac Lihadji sont à mettre principalement au passif des dirigeants de l’ OM. Des dirigeants qui seraient coupables de ne pas avoir su anticiper.

Pour l’interlocuteur du quotidien régional, il aurait fallu parler de signature de contrat professionnel à l’attaquant marseillais « 18 ou 24 mois avant » la fin de son contrat aspirant au lieu d’attendre au dernier moment pour se précipiter.

Pour rappel, le bail aspirant du minot de 17 ans finit au terme de cette saison.