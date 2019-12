LOSC - Mercato : Un troisième milieu de terrain sur le départ ?

Enclin semble-t-il à laisser partir son prodige Boubakary Soumaré dès cet hiver et à libérer également l'indésirable Thiago Maia, le LOSC aurait également été approché ces derniers jours pour un autre de ses milieux de terrain...

Le LOSC attend d'en savoir plus pour Soumaré

Réputé pour son savoir-faire en termes de recrutement, le LOSC devient au fur et à mesure un acteur majeur des différents mercatos. Et celui qui s'ouvrira dans moins de 48 heures ne devrait pas déroger à la règle puisque le club nordiste devrait se montrer actif au moins dans le sens des départs.

Alors que Boubakary Soumaré pourrait être rapidement cédé à une grosse écurie européenne (Tottenham, Naples, Manchester United, Real Madrid...) contre une somme avoisinant les 60 millions d'euros et que Thiago Maia se rapproche de plus en plus d'un retour au Brésil (Flamengo), RMC Sport affirme qu'un autre milieu de terrain défensif de l'effectif serait convoité.

Utilisé à une seule reprise cette saison par Christophe Galtier (14 minutes contre l' ASSE le 28 août dernier), le Sénégalais Cheikh Niasse est en effet annoncé dans les petits papiers de trois clubs européens que sont le Stade Rennais, Watford et Mayence.

Arrivé au LOSC en 2016 en provenance de l'Académie Jean-Marc Guillou de Lierse, le jeune Sénégalais de 19 ans avait prolongé son contrat jusqu'en 2023 au début de l'année 2019. Capitaine des U19 du LOSC, qui s'est qualifié pour les barrages de la Youth League (opposé au FC Midtjylland), Cheikh Niasse peut aussi évoluer en défense centrale, ce qu'il a d'ailleurs fait à quatre reprises lors de cette compétition européenne.

Son départ cet hiver est cependant loin d'être acquis, puisque Lille ne serait pas forcément disposé à le céder en cas de départ de Soumaré.