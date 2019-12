OM, OL Mercato : Giroud aurait fait un choix étonnant

Olivier Giroud n’est plus désiré à Chelsea d’où il devrait s’en aller cet hiver. De quoi alerter des clubs un peu partout en Europe, dont l’ OM et l’ OL en France. Et l’attaquant français aurait déjà fait son choix.

OM, OL : le choix d’Olivier Giroud désormais connu ?

Olivier Giroud ne compte vraiment plus aux yeux de Frank Lampard. On ne peut plus vraiment en douter alors que le buteur français n’a pas été retenu par l’entraîneur de Chelsea contre Arsenal (2-1), pas plus tard qu’hier dimanche. Pour le champion du monde, la cause finale est désormais entendue avec les Blues. Il faudrait quitter l’écurie londonienne cet hiver.

Se pose alors la question de sa future destination. Sollicité en Premier League, en Serie A, en Bundesliga et en Ligue 1, Olivier Giroud aurait-il l’embarras du choix ? cnews répond par la négative. Selon ce média, l’ancien Gunner aurait choisi d’évoluer prochainement avec l’ OM qu’il « aime bien ».

Olivier Giroud, une bonne nouvelle pour l’ OM ?

Le tout est désormais de savoir si le choix d’Olivier Giroud est une bonne nouvelle pour l’ OM, annoncé à ses trousses il y a belle lurette. Le natif de Chambery possède sans doute le talent nécessaire pour tirer l’écurie phocéenne vers le haut. Mais il y a tout lieu de croire qu’il n’est pas vraiment visé par les recruteurs marseillais cet hiver.

En effet, on voit mal l’ Olympique de Marseille se lancer aux trousses d’Olivier Giroud cet hiver alors que les caisses sont dans le rouge et que Frank McCourt prône le dégraissage salarial. Par ailleurs, le secteur offensif n’est pas la priorité hivernale d’André Villas-Boas, qui peut encore compter sur Dario Benedetto et Valère Germain, aidés par Dimitri Payet et Nemanja Radonjic. Sans oublier le retour de Florian Thauvin à partir de la mi-février.

De quoi laisser un boulevard à l’ OL sur la piste menant à l’ancien Montpelliérain ? En Ligue 1, oui. Mais la partie est encore très loin d’être dans la poche pour Jean-Michel Aulas et son staff, désireux de signer le buteur de Chelsea pour combler l’indisponibilité de Memphis Depay. Car les recruteurs de l’ OL devraient encore affronter la concurrence des prétendants étranger d’Olivier Giroud.