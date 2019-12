Barça : Succession Valverde, l’improbable piste Thierry Henry

Actuel entraineur de l’Impact Montréal, Thierry Henry pourrait faire son retour au FC Barcelone. À cet effet, les dirigeants catalans s’intéresseraient au profil du coach français afin de succéder à Ernesto Valverde.

Ernesto Valverde en danger, la piste Thierry Henry envisagée ?

Le flou persiste sur l’avenir d’Ernesto Valverde. L’entraineur espagnol est entré dans la dernière année de son contrat avec le FC Barcelone et jusqu’ici n’a toujours pas prolongé son bail. Car les dirigeants attendent sans doute de voir l’évolution des Barcelonais en Ligue des Champions cette saison, avant de prendre une décision radicale.

Toutefois, le début de saison mitigé du FC Barcelone et la prestation décevante des Barcelonais face au Real Madrid (0-0) auraient ouvert les yeux aux dirigeants catalans sur le sort d’Ernesto Valverde. Ils auraient fini par comprendre que le Txingurri n’est plus l’homme de la situation.

Les Barcelonais travailleraient désormais sur sa succession et envisagent d’attirer un nouvel entraineur d’ici l’été prochain. Du coup, plusieurs noms, tels que Ronald Koeman, Marcelo Gallardo ou encore Erik Ten Hag, sont évoqués dans le collimateur du FC Barcelone. Mais les dirigeants catalans pourraient se tourner vers un ancien de la maison : Thierry Henry. En effet, selon les informations de Sport.es, le profil du coach francos « plait » à la direction du Barça.

Thierry Henry, le digne successeur d’Ernesto Valverde ?

Cette information peut paraitre surprenante, mais pas impossible. Évidemment, Thierry Henry n’est pas entraineur de haut niveau. Sa première expérience sur le banc de l’ AS Monaco fut catastrophique. Mais le FC Barcelone n’est pas spécialisé dans la signature de grands entraineurs. Et l’ancien buteur de l’équipe de France possède un certain avantage dans ce dossier.

« Thierry Henry est une personne qui entretient une excellente relation avec le secrétaire technique Éric Abidal , avec qui il a partagé des costumes à Barcelone et en équipe nationale. Il s'entend aussi avec plusieurs cadres du vestiaire tels que Lionel Messi, Sergio Busquets ou encore Gerrard Piqué », explique la source.

Mais reste à savoir si le FC Barcelone passera vraiment à l’action dans ce dossier. Peu probable...