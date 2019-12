OM : Alvaro Gonzalez envoie un message enflammé à Carvalho

Ricardo Carvalho est l’adjoint de l’entraîneur de l’ OM. Il faut croire qu’il n’y a pas à l’ Olympique de Marseille un joueur plus admiratif de l’ancien défenseur monégasque qu’Alvaro Gonzalez.

OM : Alvaro Gonzalez totalement fan de Ricardo Carvalho

L’ OM carbure cette saison et est solide deuxième de Ligue 1 à mi-parcours. Une performance pour laquelle plusieurs raisons ont été évoquées.

Les uns ont parlé de l’apport inestimable d'André Villas-Boas, nommé aux leviers de commande du banc fin mai. Les autres ont mentionné le retour en forme de joueurs comme Steve Mandanda, Dimitri Payet, Morgan Sanson et Jordan Amavi et le réveil de Nemanja Radonjic. D’autres encore ont préféré attirer l’attention sur l’apport des recrues estivales, à savoir le défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez, le buteur argentin Dario Benedetto et le milieu de terrain français Valentin Rongier. Autant de raisons qu’on ne pourrait en effet pas écarter du revers de la main pour expliquer la grande forme de l’ OM cette saison.

Mais dans le 3e épisode d'Objectif matchs diffusé sur le site officiel de l' OM, Alvaro Gonzalez a révélé l’immense apport de Ricardo Carvalho dans le brillant parcours des Marseillais en cette première partie de saison. Selon l’ancien de Villarreal, l’adjoint d’André Villas-Boas « est la connexion entre les joueurs et le staff », « sait parfaitement comment raisonne le vestiaire » et « sait ce qui peut se passer dans la tête d’un joueur quand l’équipe connaît une période difficile ou lorsque tout va bien ».

Et ce n’est pas tout. Car sur le terrain, Ricardo Carvalho « est encore en très bonne condition ».