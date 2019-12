ASSE : C'est déjà la reprise des entrainements à Saint-Étienne !

En vacances depuis le dernier match de Ligue 1 perdu contre le RC Strasbourg (2-1), le 21 décembre 2019, l' ASSE reprend les entrainements, avant même la nouvelle année.

L' ASSE reprend les entrainements avant même le nouvel an !

Les vacances sont terminées pour l’ ASSE ! Claude Puel et son équipe reprennent le chemin du centre d’entrainement de L’Etrat dès ce mardi 31 décembre 2019. Les Verts s’entraineront deux fois, le matin (10h30) et l’après-midi (14h30), soit après 10 jours de trêve hivernale.

Il n’y aura pas de repos pour Loïc Perrin et ses coéquipiers. Ils s’entraineront même le premier jour du nouvel an, dans l’après-midi (15h30). Ils poursuivront leur préparation en vue de la phase retour de la saison, le jeudi 2 janvier 2020, avec deux séances (10h30 et 14h30), puis le vendredi 3 janvier (14h30).

Quant à la séance du samedi 4 janvier, elle sera à huis clos. Pour le retour à la compétition, l’ ASSE affrontera le FC Bastia-Borgo, en 32e de finale de la Coupe de France, le dimanche 5 janvier, à Bastia, coup d'envoi à 14h15.

L’équipe de Claude Puel jouera trois jours plus tard, mais cette fois en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Un gros match face au PSG au Parc des Princes, précisément le mercredi 8 janvier (21h05). Les Stéphanois renoueront avec la Ligue 1, le dimanche 12 janvier (15h), lors de la venue du FC Nantes à Geoffroy-Guichard.