OL Mercato : Ciprian Tatarusanu garde la porte entrouverte !

Deuxième gardien de but de l' OL, Ciprian Tatarusanu n’a fait qu’une seule apparition cette saison sous ses nouvelles couleurs et ne ferme pas la porte à un départ de Lyon !

Ciprian Tatarusanu lâche des indices sur avenir.

Arrivé libre à l’ OL l’été dernier, Ciprian Tatarusanu espérait prendre la place d’Anthony Lopes, qui était annoncé sur le départ. Mais à la grande surprise du premier, ce dernier n’est plus parti et a même prolongé son contrat jusqu’en juin 2022. Pire pour le gardien de but roumain, son homologue portugais a gardé son statut de N°1 dans les perches des Gones. Du coup, il n’est logiquement pas content.

« Pour moi comme pour tous les joueurs, c’est important de jouer », a-t-il déclaré au terme de son premier et unique match sous le maillot lyonnais. C’était le 18 décembre 2019, face au Toulouse FC (4-1), en 8e de finale de la Coupe de la Ligue 1. Tout en soulignant qu’il « n’a pas eu la chance de jouer pour l’instant », Ciprian Tatarusanu a laissé la porte de sortie entrouverte.

« On verra ce qui se passera après les vacances », a-t-il glissé, avant la trêve hivernale. Pour rappel, le portier de 33 ans a signé un contrat de 3 saisons à l’ OL, le 13 juin, à l’issue de son bail au FC Nantes. Il est donc lié à Lyon jusqu’à fin juin 2022.