Bordeaux - Mercato : Les Girondins viseraient un attaquant colombien

Bien décidés à recruter en janvier un joueur dans le secteur offensif, les Girondins de Bordeaux prospectent actuellement de tous les côtés. Et c'est sur un Colombien que les yeux de Paulo Sousa se seraient arrêtés...

Un prêt serait envisagé par Bordeaux

Les dirigeants bordelais ne comptent pas rester inactifs lors du mercato hivernal. Ayant la volonté de se délester de François Kamano et de Samuel Kalu, deux belles valeurs marchandes, afin d'assainir les finances du club, ils ont également l'intention de répondre à l'un des souhaits de leur entraîneur Paulo Sousa, en l'occurrence un attaquant.

Plutôt porté à la base sur l'arrivée d'un avant-centre costaud et capable de jouer en remise, Paulo Sousa pourrait finalement faire une entorse à cette volonté et recruter un joueur dont les principales qualités seraient la percussion et la vitesse.

C'est ainsi que le quotidien portugais Record affirme que le technicien du club au scapulaire aurait des vues sur Yoni Gonzalez, un Colombien jouant actuellement à Fluminense. Plutôt utilisé sur le côté droit depuis son arrivée dans le Championnat du Brésil en janvier dernier, le puissant attaquant de 25 ans a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives en 42 rencontres.

En fin de contrat le 31 décembre, il est annoncé avec insistance du côté du Benfica Lisbonne, où un contrat de quatre ans et demi l'attendrait, mais serait ensuite prêté pendant six mois à un autre club.

Et cet autre club, ce pourrait donc bien être le Bordeaux de Paulo Sousa...