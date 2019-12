Mercato PSG, OL, Nice : Une première offre concrète pour Draxler.

En instance de départ cet hiver, Julian Draxler est annoncé dans les plans de l’OL et de l’OGC Nice, en France. A l’étranger, le Hertha Berlin et le FC Séville en pinceraient aussi pour le milieu offensif du PSG. Une première offre concrète aurait même déjà été transmise au joueur de 26 ans.

Julian Draxler de retour en Bundesliga ?

Intéressé par les services de Julian Draxler, le Hertha Berlin serait d’ores et déjà passé aux choses concrètes auprès du joueur du PSG. Et selon les informations du quotidien sportif L’Equipe, les négociations entre les représentants de l’international allemand et le club berlinois auraient débouché sur une première offre salariale de 4,5 millions d'euros nets par saison.

Beaucoup moins que les 7,2 millions d'euros annuels que l’ancien ailier de Wolfsburg perçoit depuis son arrivée dans la capitale française en janvier 2017. Lié au PSG jusqu’au 30 juin 2021, Draxler serait aussi dans les petits papiers du FC Séville. Du côté des Rouges et Bleus, Leonardo réclamerait autour de 30 millions d'euros pour se défaire du natif de Gladbeck.

L’OL et l’OGC Nice capable de renchérir ?

Il y a quelques jours, RMC Sport révélait que le PSG avait repoussé une offre de prêt de l’Olympique Lyonnais, Leonardo souhaitant libérer le joueur formé à Schalke dans le cadre d’un transfert sec. L’OGC Nice du richissime Jim Ratcliffe serait également sur les traces du protégé de Thomas Tuchel.

Reste maintenant à savoir si les deux clubs français seront disposés à s’aligner sur toutes les sommes annoncées.